Polícia Militar cumpre mandados de prisão em Alvorada do Sul por roubo ocorrido em Cambé

Na manhã desta terça-feira, 29 de abril de 2025, a equipe ROTAM da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar (11ª CIPM), subordinada ao 2º Comando Regional da PMPR, cumpriu dois mandados de prisão na cidade de Alvorada do Sul, no norte do Paraná. A ação foi resultado de um trabalho investigativo conjunto da Agência Local de Inteligência (ALI) da 11ª CIPM e da Delegacia de Polícia Civil de Cambé, iniciado após um roubo ocorrido no município de Cambé no final de 2024.

O crime em questão foi registrado em 21 de dezembro de 2024, quando uma residência foi alvo de assalto. A partir da ocorrência, as equipes policiais iniciaram diligências com o objetivo de identificar os responsáveis pelo roubo. As investigações resultaram na emissão de dois mandados de prisão preventiva, vinculados ao inquérito instaurado pela Polícia Civil.

Nesta terça-feira, após levantamento do paradeiro dos suspeitos, os policiais da ROTAM localizaram os dois indivíduos na cidade de Alvorada do Sul, onde se encontravam homiziados. Ambos foram presos e conduzidos para as autoridades competentes. Durante a operação, dois aparelhos celulares também foram apreendidos e serão encaminhados à Polícia Civil para análise e possível uso como prova nas investigações em andamento.

A Polícia Militar do Paraná reforça o compromisso com a segurança pública e destaca a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança para a elucidação de crimes e cumprimento de ordens judiciais.