Fase final do Torneio 1º de Maio movimenta a Festa do Trabalhador em Cambé

Como parte da programação oficial da Festa do Trabalhador de Cambé, será realizada nesta quinta-feira, 1º de maio de 2025, a fase final do Torneio 1º de Maio, competição esportiva tradicional do município. A disputa acontece no Centro Esportivo Castelo Branco, com início às 9h e partidas programadas ao longo de todo o dia.

Ao todo, 12 equipes chegam à fase decisiva após superarem etapas anteriores em uma competição que envolveu 53 times. Os confrontos serão realizados em tempo único de 25 minutos corridos e, em caso de empate, o vencedor será decidido por cobrança alternada de pênaltis, conforme regulamento oficial.

As partidas da fase final serão organizadas em sistema eliminatório, com jogos sequenciais que levam até a grande final marcada para as 15h. A cerimônia de premiação geral está prevista para as 16h, também no local.

O torneio, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, faz parte da agenda da Festa do Trabalhador, que reúne diversas atividades culturais, sociais e esportivas ao longo do dia. A expectativa é de grande participação popular, tanto nas arquibancadas quanto nas ações integradas que acontecem no entorno do evento.

A realização do torneio segue um regulamento específico que orienta a conduta das equipes. Jogadores expulsos ficam automaticamente fora da competição, e atitudes de agressão física contra a equipe de arbitragem resultam na eliminação da equipe infratora. Cada equipe pode apresentar até 25 atletas e realizar até cinco substituições em relação à ficha original.

A programação esportiva se soma às demais atrações da Festa do Trabalhador de Cambé, que inclui apresentações musicais, oficinas culturais, serviços de saúde, atividades para crianças, praça de alimentação, feira de artesanato e sorteio de brindes. A entrada é gratuita, com incentivo à doação voluntária de alimentos não perecíveis.

🏟 FASE FINAL – Torneio 1º de Maio 2025

📍 Local: Centro Esportivo Castelo Branco – Cambé/PR

📅 Data: 1º de maio de 2025

⏰ Horário de início: 9h

🕒 Tempo único de jogo: 25 minutos

🕘 Jogos da 1ª fase eliminatória

09:00 – INVICTUS / Adriano Pinturas 🆚 F.C. Bayern Cambé “A” 09:30 – Resenha F.C. 🆚 Chelsea Foot “A” 10:00 – Clube Recreativo Comercial 🆚 Unidos do Silvino “B” 10:30 – Galáticos 🆚 G1 Conceito / Adriano Pinturas “B”

🕚 Quartas de final

11:00 – Sabará 3 F.C. 🆚 Vencedor Jogo 1 11:30 – Cambé E.C. “A” 🆚 Vencedor Jogo 2 12:00 – Strawbs F.C. 🆚 Vencedor Jogo 3 12:30 – Coronel Bar “B” 🆚 Vencedor Jogo 4

🕒 Semifinais

13:30 – Vencedor Jogo 5 🆚 Vencedor Jogo 6 14:00 – Vencedor Jogo 7 🆚 Vencedor Jogo 8

🏆 Grande final

15:00 – Vencedor Jogo 9 🆚 Vencedor Jogo 10

🎖 Premiação