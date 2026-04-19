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Eduarda Gomes é campeã do Roland Garros Júnior

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 19 de abril de 2026 20:23

Eduarda Gomes, de 13 anos, é campeã do Roland Garros Junior Series 2026.

A tenista passou pela compatriota Maria Eduarda Carbone, de 15, na decisão realizada na Sociedade Harmonia de Tênis, em São Paulo (SP).

Na final deste domingo, o título veio com as parciais de 7/6 6/3 em 1h35min de partida.

Além do titulo, a atleta conquistou vaga inédita na chave juvenil feminina de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, que ocorre no final de maio, em Paris, na França.

Notícias relacionadas:Brasil abre Pan-Americano Sênior de judô com seis medalhas.Brasil conquista título do FIFA Series de futebol feminino.O Brasil também terá Nauhany Silva, a Naná, e Victória Barros na disputa da chave feminina do Slam do saibro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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