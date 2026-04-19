Londrina empata com Ceará sem gols e segue sem convencer na Série B

Londrina empata com Ceará sem gols e torcida protesta no VGD

Londrina e Ceará empataram sem gols na tarde deste domingo (19), em partida válida pela 5ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto foi disputado no Estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), em Londrina.

O jogo foi marcado por poucas emoções e equilíbrio, com o Londrina tendo maior volume de jogo, mas sem conseguir transformar as oportunidades em gols.

Primeiro tempo com domínio do Londrina

Na etapa inicial, o Londrina apresentou mais iniciativa ofensiva, principalmente pelas jogadas construídas pelo lado esquerdo com Iago Teles, que se destacou pelas investidas ao ataque.

A melhor oportunidade do time da casa aconteceu em contra-ataque puxado por Bruno Santos. O atacante superou a marcação do zagueiro Éder e finalizou cruzado, exigindo boa defesa do goleiro Richard. Ainda antes do intervalo, Lucas Marques também teve uma chance, mas não conseguiu abrir o placar.

O Ceará, por sua vez, teve atuação discreta no primeiro tempo. A equipe visitante priorizou o sistema defensivo e finalizou apenas uma vez em direção ao gol, aos 39 minutos, sem grande perigo.

Segundo tempo mais movimentado, mas sem gols

Na segunda etapa, o ritmo da partida aumentou, com o Londrina mantendo maior presença no campo ofensivo. No entanto, a equipe seguiu encontrando dificuldades na finalização das jogadas.

O Ceará continuou com postura mais defensiva, mas conseguiu criar sua melhor oportunidade em finalização de Lucas Lima, após passe de Wendel Silva. O goleiro Kozlinski fez boa defesa e evitou o gol da equipe visitante.

Apesar das tentativas, nenhuma das equipes conseguiu balançar as redes, e o placar terminou zerado.

Torcida demonstra insatisfação

Ao final da partida, torcedores do Londrina manifestaram insatisfação com o desempenho da equipe. Vaias e protestos foram registrados no momento em que os jogadores deixavam o gramado do VGD.

Próximos compromissos

O Londrina volta a campo no próximo sábado (25), às 21h, quando enfrenta o Juventude fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 6ª rodada da Série B.

Já o Ceará entra em campo na quinta-feira (23), às 19h, pela quinta fase da Copa do Brasil, em confronto que será disputado na Arena MRV.

Foto:Rafael Martins / Londrina EC