Assistência Social acompanha caso de mulher que deu à luz em via pública em Cambé

O caso da jovem Bruna, de 22 anos, que deu à luz em via pública na Rua Chile, região do Jardim Vila Rica, continua sendo acompanhado pelas autoridades locais. Segundo informações da Secretaria Municipal de Assistência Social, a mulher já era monitorada pelas equipes de abordagem desde maio de 2024, em razão de sua permanência em situação de rua e do uso abusivo de álcool e outras drogas.

A secretária de assistência social de Cambé, Flávia Iwakura, afirmou ao Portal Cambé que Bruna já havia sido encaminhada anteriormente ao município de Campinas (SP), onde familiares aceitaram acolhê-la juntamente com sua filha de sete anos. No entanto, após deixar a criança sob cuidados da família, Bruna retornou voluntariamente a Cambé, onde continuou vivendo nas ruas com o companheiro.

Durante o acompanhamento, a equipe percebeu que Bruna estava grávida, embora ela tenha negado inicialmente. Após sensibilização, foi iniciado um acompanhamento pré-natal, ainda que de forma irregular, e também um acompanhamento pelo CAPS devido à dependência química. O Ministério Público foi acionado diante da complexidade do caso.

Na madrugada do dia 30 de abril, Bruna deu à luz sozinha em via pública, sendo posteriormente atendida pelo SAMU. Quando os socorristas chegaram, o parto já havia ocorrido. Mãe e bebê foram levados para a Santa Casa de Cambé, onde permanecem internados e sob observação médica.

A secretária explicou que o Poder Judiciário, por meio da Vara da Infância, será responsável por avaliar se Bruna tem condições de manter a guarda da criança. Caso não seja possível, a criança poderá ser encaminhada para acolhimento institucional e, futuramente, para adoção. A prioridade, no entanto, é sempre a permanência com a genitora, desde que garantida a segurança da criança.

Enquanto o processo judicial não define o destino da criança, a Secretaria de Assistência Social presta suporte necessário, e a população que deseja ajudar pode aguardar informações oficiais sobre formas de contribuição. Atualmente, a Santa Casa de Cambé tem recebido doações espontâneas de cidadãos.

O caso segue em acompanhamento pelas autoridades competentes e o Portal Cambé continuará atualizando a comunidade sobre os desdobramentos.