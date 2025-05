Polícia Militar apreende pé de maconha e prende suspeito no Jardim Ana Rosa em Cambé

A Polícia Militar de Cambé, por meio da equipe da Rotam da 11ª Companhia Independente, realizou a apreensão de um pé de maconha em uma residência localizada no Jardim Ana Rosa. Um homem foi detido durante a ação.

De acordo com o cabo Mandelli, que participou da ocorrência, a abordagem teve início quando a equipe avistou quatro indivíduos em atitude suspeita na via pública. Durante a aproximação dos policiais, um dos homens tentou se desfazer de um galho da planta, jogando-o no chão. Após ser questionado, o indivíduo confessou que o pé de maconha estava em sua residência, nas proximidades do local da abordagem.

Os policiais se deslocaram até a casa informada e foram recebidos pelo cunhado do suspeito, também maior de idade, que autorizou a entrada da equipe no imóvel. No interior da residência, os agentes localizaram o pé de maconha, que foi apreendido. O homem foi preso em flagrante e encaminhado para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas. Denúncias anônimas podem ser realizadas pelo Disque Denúncia 181 ou pelo telefone de emergência 190. As informações repassadas são checadas e podem resultar em ações preventivas e repressivas, como a realizada nesta ocorrência.

A corporação segue intensificando o patrulhamento em áreas com maior incidência de tráfico, contando com o apoio da comunidade para promover a segurança pública no município.