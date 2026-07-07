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Câmara cria comissão para analisar PEC que reduz maioridade penal para 16 anos

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Atualizado: 7 de julho de 2026 11:56

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), oficializou nesta segunda-feira (6) a formação de uma comissão especial para avaliar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que propõe a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em casos de crimes considerados graves.

A iniciativa ocorre após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) ter aprovado, em junho, a admissibilidade da proposta. Com a criação da comissão especial, o debate sobre o tema será aprofundado, incluindo a realização de audiências públicas e consultas a especialistas.

O grupo terá a responsabilidade de analisar o texto da PEC, podendo sugerir alterações e apresentar um relatório final, que será votado pelos membros da comissão. Só então a proposta poderá seguir para votação no plenário da Câmara.

Ainda não foi definido quem será o relator da PEC. O texto propõe a alteração do artigo 228 da Constituição Federal, estabelecendo que a maioridade penal passaria a ser de 16 anos, e não mais de 18, como é atualmente. Atualmente, menores de 18 anos são considerados inimputáveis e respondem por atos infracionais conforme legislação específica.

Com a autorização para a instalação da comissão, os partidos devem indicar os integrantes do colegiado. O prazo inicial para análise e possíveis modificações ao texto é de 10 sessões do plenário, podendo se estender até 40 sessões. Após esse período, caso não haja parecer, o presidente da Câmara pode levar a PEC diretamente à votação no plenário, conforme o regimento interno.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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