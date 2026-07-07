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Oitavas da Copa do Mundo: confira os jogos desta terça-feira (7)

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Atualizado: 7 de julho de 2026 11:40

As oitavas de final da Copa do Mundo seguem movimentando os gramados da América do Norte. Nesta terça-feira (7), duas partidas prometem agitar os torcedores, mesmo após a eliminação do Brasil no último domingo.

Às 13h, pelo horário de Brasília, a Argentina enfrenta o Egito em Atlanta. Os argentinos chegam embalados após uma classificação suada sobre Cabo Verde, vencendo por 3 a 2 na prorrogação. A equipe, comandada por Lionel Messi, busca o tetracampeonato e terá pela frente o Egito, liderado por Mohamed Salah. Os egípcios garantiram vaga nas oitavas após superarem a Austrália nos pênaltis, alcançando a melhor campanha de sua história em Copas.

Mais tarde, às 17h, Suíça e Colômbia se enfrentam em Vancouver. A Colômbia chega confiante, após boas atuações contra Portugal e Gana, com destaque para John Arias e Luíz Díaz. A Suíça, que iniciou o torneio com um empate diante do Catar, aposta no jovem Johan Manzambi, autor de três gols e duas assistências até agora.

Os confrontos desta terça-feira vão definir parte das quartas de final, podendo inclusive promover um duelo sul-americano entre Argentina e Colômbia. Caso o Egito avance, será a primeira vez que o país chega às quartas de final do torneio.

A partida entre Suíça e Colômbia marca também a despedida do Canadá como sede, já que, a partir de quinta-feira (9), todos os jogos restantes serão realizados nos Estados Unidos. O México já se despediu da competição, eliminado pela Inglaterra na segunda-feira.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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