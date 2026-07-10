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Vacinação contra gripe será ampliada em Londrina neste sábado; confira os locais

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Atualizado: 10 de julho de 2026 13:20

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (11) uma ação especial para ampliar o acesso à vacina contra a gripe. A imunização estará disponível gratuitamente para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não receberam a dose em 2026.

Pela manhã, das 9h às 13h, um posto móvel estará montado no cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Celso Garcia Cid, no centro, durante o evento Dia da Duque, que valoriza o comércio local. No mesmo horário, das 9h às 13h30, uma equipe de saúde estará no Supermercado Amigão, no Conjunto Carnascialli, zona norte da cidade.

No período da tarde, das 14h às 18h, a vacinação será oferecida no térreo do Aurora Shopping, localizado na Gleba Palhano. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento com foto. Recomenda-se também levar a Carteira de Vacinação para atualização de outras vacinas, se necessário.

Durante a semana, a vacina segue disponível nas 54 Unidades Básicas de Saúde de Londrina. Na área urbana, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30, e nas áreas rurais conforme o horário de cada unidade.

Até o momento, a cobertura vacinal dos grupos prioritários está em 55%, abaixo da meta de 90% estipulada pelo Ministério da Saúde. Entre os idosos, 57% já se vacinaram, enquanto a cobertura entre crianças de 6 meses a 5 anos é de 40%. Apenas as gestantes atingiram a meta de imunização.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 29% dos atendimentos no Pronto Atendimento Infantil têm sido motivados por Síndrome Gripal. A diretora de Vigilância em Saúde, Fernanda Fabrin, destaca que a vacina é a principal forma de evitar casos graves e internações, principalmente entre crianças e idosos.

A vacina protege contra as cepas mais comuns dos vírus Influenza A e B, sendo atualizada anualmente para garantir maior eficácia.

Serviço:

– 9h às 13h30: Supermercado Amigão, Av. Liberdade, 55
– 9h às 13h: Dia da Duque, esquina com Av. Celso Garcia Cid
– 14h às 18h: Aurora Shopping, Av. Ayrton Senna da Silva, 400

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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