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Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 50 milhões no próximo sorteio

Mega-Sena acumula e próximo sorteio pode pagar até R$ 50 milhões. Confira os números sorteados, prêmios e detalhes das apostas vencedoras.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso da Mega-Sena realizado na noite desta quinta-feira (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52.

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou e a expectativa é de que o próximo sorteio, previsto para acontecer nos próximos dias, pague cerca de R$ 50 milhões ao vencedor.

O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 42.842.469,58. Além disso, a quina teve 38 apostas premiadas, cada uma levando R$ 50.460,11. Já a quadra contou com 3.041 ganhadores, que receberão individualmente R$ 1.039,35.

O concurso arrecadou um total de R$ 48.118.878,00. Também foram acumulados R$ 6.573.150,20 para sorteios com final zero ou cinco, e R$ 53.729.433,59 para o sorteio especial.

As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelo site oficial da Caixa Econômica Federal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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