Mirassol é eliminado nos pênaltis pela LDU, que enfrentará o Palmeiras na Libertadores

O Mirassol se despediu da Copa Libertadores após ser derrotado nos pênaltis pela LDU, por 5 a 4, nesta quinta-feira (20), no Estádio Casa Blanca, em Quito, Equador. O confronto terminou sem gols no tempo regulamentar, levando a decisão para as penalidades.

Em sua primeira participação na competição continental, o time paulista apresentou bom desempenho, dominando a maior parte do jogo e criando oportunidades, mas não conseguiu superar a tradicional equipe equatoriana, que possui histórico positivo contra clubes brasileiros atuando em casa.

No jogo de ida, realizado em Mirassol (SP), as equipes empataram em 1 a 1, o que manteve o equilíbrio para o duelo de volta. O técnico Rafael Guanaes optou por escalar uma equipe com vários reservas, priorizando a permanência do clube no Campeonato Brasileiro. Apenas o goleiro Walter e o zagueiro Willian Machado, titulares no primeiro confronto, começaram jogando em Quito.

Durante o primeiro tempo, a LDU tentou aproveitar a altitude de 2.850 metros para pressionar, mas o Mirassol conseguiu segurar o ímpeto dos anfitriões e também levou perigo ao gol adversário. Na etapa final, a equipe brasileira ganhou força ofensiva com a entrada de titulares, mas esbarrou na defesa equatoriana e no goleiro Gonzalo Valle.

Nas cobranças de pênaltis, o lateral Victor Luís teve sua cobrança defendida, enquanto a LDU converteu todas as tentativas, garantindo a classificação para as quartas de final. Agora, o time do Equador será adversário do Palmeiras, que eliminou o Cerro Porteño. O confronto de ida será em São Paulo, e a volta em Quito.

Na Copa Sul-Americana, Vasco e Santos avançaram às quartas de final. O Vasco venceu o Olímpia por 4 a 1 no Paraguai, enquanto o Santos segurou o empate diante do Macará, beneficiando-se da vitória no jogo de ida.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br