Libertadores 2026 pode ter semifinais só com times brasileiros pela primeira vez

A edição de 2026 da Copa Libertadores pode marcar um feito inédito no futebol sul-americano: a presença de quatro clubes brasileiros nas semifinais. Para isso, Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Fluminense precisam avançar em seus respectivos confrontos nas quartas de final.

O Corinthians garantiu sua vaga ao vencer o Rosario Central por 1 a 0 na Neo Química Arena, mesmo jogando parte do segundo tempo com um jogador a menos. O gol da classificação foi marcado por Breno Bidon, após cobrança de falta de Memphis Depay. Agora, o time paulista enfrenta o Estudiantes, da Argentina, fora de casa no jogo de volta.

Além do Corinthians, Flamengo, Palmeiras e Fluminense seguem na disputa. O Flamengo, atual campeão, pode encontrar o Corinthians em uma possível semifinal, caso ambos avancem. O Rubro-Negro aguarda o vencedor entre Independiente del Valle e Tolima para definir seu adversário nas quartas.

O Palmeiras, vice-campeão em 2025, enfrenta a LDU de Quito e terá o desafio de jogar na altitude do Equador. Se passar, pode enfrentar o Fluminense, que encara o Platense, da Argentina, após eliminar o Coquimbo Unido nos pênaltis.

Até hoje, nunca houve uma semifinal da Libertadores composta apenas por clubes de um mesmo país. O máximo registrado foi três times, feito alcançado por argentinos em 1966 e por brasileiros em 2021. Naquela edição, o Barcelona de Guayaquil impediu a presença de quatro brasileiros ao eliminar o Fluminense.

Pela Copa Sul-Americana, o Botafogo venceu o Cienciano por 1 a 0, mas não conseguiu reverter a desvantagem do jogo de ida e foi eliminado. O Brasil ainda conta com quatro clubes nas quartas da Sul-Americana: Atlético-MG, Santos, São Paulo e Vasco, sendo que Atlético-MG e Santos se enfrentam nesta fase.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br