Operação Abaré mira tráfico no Jardim Tupi em Cambé

Uma grande operação das forças de segurança foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (20) no Jardim Tupi, em Cambé. Batizada de Operação Abaré, a ação reuniu Polícia Militar, Polícia Civil e Ministério Público do Paraná com o objetivo de desarticular uma organização criminosa apontada pelas investigações como responsável por uma estrutura organizada de tráfico de drogas na região.

Equipes da Polícia Civil de Londrina e das guardas municipais de Londrina e Arapongas também prestaram apoio durante a mobilização. Segundo as autoridades, a investigação vinha sendo desenvolvida havia aproximadamente 11 meses.

O material apresentado pelas forças de segurança descreve a operação como uma atuação integrada entre a 11ª Companhia da Polícia Militar de Cambé, Delegacia de Polícia Civil de Cambé e Ministério Público do Paraná.

Investigação identificou estrutura familiar

Segundo o delegado Ricardo Trinkel, responsável pelas informações apresentadas à imprensa, as investigações começaram quando as equipes observaram que, mesmo com o principal alvo já preso, o tráfico continuava funcionando no Jardim Tupi.

A apuração indicou que integrantes da própria família teriam assumido funções dentro da organização. Uma irmã do investigado preso teria passado a exercer papel de liderança nas atividades realizadas na região.

As autoridades solicitaram ao Poder Judiciário 11 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão, que foram deferidos e deram origem à fase ostensiva da Operação Abaré.

A apresentação oficial da operação também mostra uma estrutura dividida entre liderança, gerenciamento, supervisão e vendedores que atuavam diretamente nas ruas.

Mais de R$ 20 mil e grande quantidade de drogas

Em um dos endereços investigados, na residência ligada à irmã do principal alvo, a polícia informou ter encontrado mais de R$ 20 mil em dinheiro.

Em outro imóvel, os policiais localizaram a mulher apontada como responsável pela liderança do tráfico nas ruas. Segundo o delegado, com ela foram apreendidos mais de um quilo de crack e cerca de meio quilo de maconha.

Outros investigados seriam responsáveis pela ligação entre a liderança e as pessoas encarregadas da venda direta das drogas. Em um dos locais, um casal foi encontrado com drogas, dinheiro e uma pistola calibre 9 mm com munições.

O balanço detalhado encaminhado ao Portal Cambé informa ainda apreensões de R$ 35.673, carregador com 26 munições calibre 9 mm e aparelhos celulares em uma das ocorrências. Em outra abordagem foram encontradas 359 porções semelhantes a crack, uma arma calibre 9 mm, munições e R$ 1.070 em espécie.

Também foram apreendidos um tablete de crack de aproximadamente um quilo, dois tabletes de maconha, balança de precisão, celulares e 52 gramas de cocaína, conforme o relatório encaminhado.

Organização utilizaria usuários na venda de drogas

Segundo a Polícia Militar, uma das características identificadas durante a investigação era a utilização de usuários de drogas para realizar vendas nas ruas.

Essas pessoas, chamadas pelos investigadores de “boléias”, receberiam pequenas quantidades de drogas para comercialização e, em troca, ficariam com parte do entorpecente.

A apresentação da operação aponta ainda que os vendedores costumavam portar pequenas quantidades de crack e que o esquema possuía uma estrutura de reposição constante para manter a comercialização funcionando.

De acordo com a Polícia Militar, uma prática identificada era a entrega de pacotes contendo 28 pedras de crack, estratégia que, segundo os investigadores, seria utilizada para tentar dificultar a caracterização do tráfico durante abordagens.

Crianças teriam sido utilizadas para dificultar abordagens

Um dos pontos que mais chamou a atenção durante as investigações foi a possível utilização de crianças para tentar esconder as atividades criminosas.

Segundo as autoridades, uma mulher teria utilizado um bebê em carrinho durante movimentações relacionadas à venda e ao recolhimento de dinheiro. Os investigadores também identificaram uma criança de aproximadamente oito anos que teria sido utilizada para buscar e entregar pacotes de drogas.

O delegado Ricardo Trinkel afirmou que a presença das crianças servia como forma de tentar afastar suspeitas sobre a traficância.

A proximidade dos pontos investigados com instituições de ensino também aparece entre as preocupações apresentadas pelas forças de segurança. O material da Operação Abaré cita áreas próximas ao CMEI Antônio de Oliveira Geraldo e ao Colégio Estadual Leopoldino Loureiro Ferreira.

Oito prisões aparecem no balanço detalhado da ação

O relatório encaminhado após a operação contabiliza oito pessoas presas, entre prisões por mandados judiciais e flagrantes relacionados a tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Durante as primeiras entrevistas concedidas ainda no decorrer da manhã, as autoridades falavam inicialmente em sete presos, ressaltando que a operação continuava em andamento e que o balanço ainda estava sendo atualizado.

A apresentação institucional da Operação Abaré também registra 11 mandados de prisão, 13 mandados de busca e apreensão e 18 prisões em flagrante no curso da operação, números apresentados separadamente do balanço das oito prisões relacionado à ação detalhada desta quinta-feira.

Forças de segurança destacam integração

Para o tenente Moreira, da Polícia Militar, o trabalho integrado entre as instituições foi fundamental para atingir uma organização com atuação estruturada.

Segundo ele, denúncias recebidas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil são analisadas e podem resultar em investigações que levam meses até que as equipes consigam reunir elementos suficientes para uma operação.

A própria apresentação da Operação Abaré encerra destacando que a integração entre as instituições é considerada uma das principais estratégias para enfrentar a criminalidade estruturada em Cambé.

Denúncias ajudam investigações

As forças de segurança reforçaram a importância da participação da população por meio de denúncias sobre tráfico de drogas, pessoas procuradas pela Justiça ou outras atividades criminosas.

Informações encaminhadas aos órgãos policiais podem servir como ponto de partida para investigações e ações posteriores.

O Portal Cambé continuará acompanhando os desdobramentos da Operação Abaré. Compartilhe a notícia e acompanhe nossas redes sociais para receber novas informações sobre segurança pública em Cambé.