Candidatos à Presidência intensificam agendas de campanha em diferentes regiões do país

Os principais candidatos à Presidência da República cumpriram agendas diversificadas nesta quinta-feira (20), com visitas, entrevistas e encontros em várias cidades brasileiras.

Augusto Cury (Avante) dedicou parte do dia à preparação para o próximo debate presidencial, agendado para domingo (23) na TV Band, e visitou o Hospital Samaritano, em São Paulo. Ele também concedeu entrevista ao jornal Folha de São Paulo, abordando propostas voltadas à neurodiversidade.

Clariana Barão (DC) participou de entrevistas em emissoras de televisão de Mato Grosso, enquanto Edmilson Costa (PCB) esteve presente no lançamento do livro “Fidel Agora e Sempre” em São Paulo.

Flávio Bolsonaro (PL) visitou o Armazém Solidário, na zona leste da capital paulista, onde criticou o aumento dos preços dos alimentos. Depois, esteve no Mercado Municipal de São Miguel Paulista e jogou futebol com jovens do Clube da Comunidade Waldemar Moreno.

Hertz Dias (PSTU) esteve em São João del-Rei (MG), onde se reuniu com lideranças sindicais e movimentos sociais. Ele defendeu a revogação da Reforma Trabalhista, da Lei das Terceirizações e da Reforma da Previdência, além de propor a redução da jornada semanal de trabalho.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou de ato de campanha em Natal (RN) e afirmou que pretende ampliar o acesso a serviços de saúde e odontologia para famílias de baixa renda. Lula também defendeu o fim da escala 6×1 e da tributação sobre pequenas compras internacionais.

Renan Santos (Missão) visitou um centro de criação de cavalos em Alagoas e defendeu a vaquejada como atividade cultural e econômica importante para o Nordeste, sugerindo incentivos ao setor.

Ronaldo Caiado (PSD) conversou com comerciantes no bairro do Brás, em São Paulo, e criticou as regras fiscais atuais. Ele também defendeu igualdade de condições para o comércio em plataformas digitais e a regulamentação das apostas esportivas.

Rui Costa Pimenta (PCO) participou de programa no canal Diário Causa Operária e se reuniu com a coordenação de campanha.

Samara Martins (UP) realizou panfletagem e encontros com eleitores em Duque de Caxias e no centro do Rio de Janeiro, reforçando propostas de aumento do salário mínimo e combate ao feminicídio. Ao final do dia, reuniu-se com mulheres do Movimento Olga Benário.

Wilson Grassi (Democrata) cumpriu agenda em Salvador, com reuniões partidárias e com a equipe de comunicação. Romeu Zema (Novo) não divulgou compromissos públicos, enquanto Pablo Marçal (PRTB) teve as atividades de campanha suspensas por decisão do TSE até definição de sua situação eleitoral.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br