Arthur Elias destaca logística favorável do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2027

O técnico Arthur Elias avaliou positivamente a definição das sedes dos jogos do Brasil na fase de grupos e possíveis fases eliminatórias da Copa do Mundo Feminina de 2027. Segundo ele, conhecer antecipadamente o caminho da seleção permite um planejamento mais eficiente e oferece vantagens competitivas.

A estreia da equipe será no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 24 de junho, marcando o início da competição em um dos estádios mais tradicionais do país. Em seguida, o Brasil enfrenta seu segundo compromisso na Neo Química Arena, em São Paulo, cinco dias depois. O terceiro jogo da fase de grupos será realizado no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho.

Arthur Elias ressaltou a importância de terminar em primeiro lugar no Grupo A, já que isso garante um dia extra de preparação para as fases decisivas. Caso avance como líder, a seleção joga as oitavas de final na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 10 de julho, as quartas no Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 16, e a semifinal em São Paulo. Se passar em segundo, a equipe terá um trajeto diferente, com partidas decisivas em Belo Horizonte, Fortaleza e, possivelmente, no Maracanã.

O treinador também destacou o simbolismo de voltar ao Maracanã, onde a seleção feminina não joga desde 2016. Ele acredita que atuar no estádio mais emblemático do país pode ser uma vantagem, especialmente para quem almeja chegar à final. Arthur também lembrou do bom retrospecto da equipe na Neo Química Arena e da invencibilidade no Mané Garrincha.

Por fim, Arthur Elias reforçou a importância de incentivar o futebol feminino em Brasília, destacando os projetos e clubes locais. Ele espera que, após a Copa, os jogos da seleção feminina no Maracanã se tornem mais frequentes.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br