Rio Grande do Norte receberá supercomputador de inteligência artificial para impulsionar pesquisa nacional

O Parque Científico e Tecnológico Augusto Severo, vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em Macaíba, foi selecionado para sediar o novo supercomputador de inteligência artificial do Brasil. O investimento, superior a R$ 1 bilhão, será financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

O edital para aquisição do equipamento será divulgado no Diário Oficial da União, conforme informou o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O supercomputador terá capacidade de 7.200 petaflops, o que representa cerca de 7,2 quintilhões de operações matemáticas por segundo, superando em muito a atual máquina mais potente do país, o Santos Dumont, que opera com 27 petaflops.

A nova infraestrutura estará disponível para empresas, universidades, centros de pesquisa e órgãos públicos, permitindo o desenvolvimento de aplicações, treinamentos de modelos e pesquisas em inteligência artificial. A gestão será realizada pelo Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC).

O objetivo do projeto é fortalecer a capacidade tecnológica nacional, reduzir a dependência de processamento internacional e fomentar a inovação em diversos setores. O governo prevê que, em cinco anos, pelo menos 5 mil brasileiros sejam capacitados para atuar com as novas tecnologias.

Além disso, o projeto faz parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA), que busca ampliar a infraestrutura tecnológica, formar profissionais e estimular a transferência de tecnologia. A escolha do Rio Grande do Norte também visa diminuir as desigualdades regionais e aproveitar o potencial de energia renovável local.

Outras iniciativas anunciadas incluem o desenvolvimento de chips com arquitetura aberta RISC-V, em parceria com o Instituto Eldorado e centros internacionais, e a criação de modelos de linguagem de grande escala em português, adaptados às necessidades do país.

O evento também marcou a assinatura de um acordo de cooperação para estruturar uma nuvem nacional, com o objetivo de reduzir a dependência de provedores estrangeiros de armazenamento e processamento de dados.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br