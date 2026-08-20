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Rebeca Andrade retorna à Copa do Mundo de Ginástica após dois anos

Rebeca Andrade retorna à Copa do Mundo de Ginástica na Hungria após dois anos. Competição serve de preparação para o Mundial em outubro.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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Após um período de dois anos afastada das etapas da Copa do Mundo, a ginasta Rebeca Andrade está de volta às competições internacionais. A atleta, que é a maior medalhista olímpica do Brasil, foi convocada para representar o país na etapa de Szombathely, na Hungria, entre os dias 14 e 21 de setembro. Ela competirá nas provas de salto e trave, ao lado das brasileiras Flávia Saraiva e Lorrane Oliveira.

O anúncio da convocação foi feito pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) na última quarta-feira (20). Além da equipe feminina, os ginastas Arthur Nory, Caio Souza e Lucas Bittencourt foram chamados para a disputa masculina.

Rebeca Andrade retorna após um período dedicado ao descanso físico e mental, iniciado logo após sua participação histórica nas Olimpíadas de Paris, onde conquistou quatro medalhas: ouro no solo, duas pratas (salto e individual geral) e bronze por equipes. Em Tóquio 2020, ela já havia subido ao pódio com ouro no salto e prata no individual geral.

O retorno gradual de Rebeca às competições começou em junho, durante o Campeonato Pan-Americano de Ginástica no Rio de Janeiro, onde conquistou o ouro no salto e ajudou a seleção brasileira a garantir a prata por equipes. Recentemente, no Campeonato Brasileiro, ela obteve a maior nota mundial do ano no salto, com 14.800 pontos, ao executar um Yurchenko com dupla pirueta.

Além da Copa do Mundo na Hungria, a CBG também anunciou os atletas que participarão dos Jogos Sul-Americanos em Santa Fé, Argentina, de 11 a 17 de setembro. A equipe feminina será composta por Carolyne Pedro, Gabriela Barbosa, Gabriela Bouças, Júlia Coutinho, Duda Monteiro e Thaís Fidélis. No masculino, Bernardo Miranda, Diogo Soares, Johnny Oshiro, Patrick Corrêa, Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães representarão o Brasil.

As competições de setembro servirão como preparação para o Campeonato Mundial de Ginástica, que acontecerá em outubro, na cidade de Roterdã, Holanda.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#CBG#copa do mundo#esporte#Flávia Saraiva#ginástica artística#Lorrane Oliveira#Rebeca Andrade#Seleção Brasileira
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