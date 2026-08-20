Londrina registra queda de 71% nos casos de dengue em 2026 em relação ao ano anterior

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou um novo relatório epidemiológico sobre a dengue, informando que a cidade registrou 1.328 casos confirmados da doença desde o início de 2026. O número representa uma redução de 71% em comparação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 4.586 casos.

De acordo com o levantamento, Londrina recebeu 10.898 notificações de suspeita de dengue neste ano. Destas, 8.772 foram descartadas e 798 ainda estão sob análise. O município também registrou dois óbitos por dengue em 2026, uma queda significativa em relação aos nove óbitos registrados no ano anterior, o que corresponde a uma redução de 78%.

O gerente de Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde, Nino Ribas, atribui a diminuição dos casos ao trabalho integrado entre equipes de saúde, à execução de um Plano de Contingência bem estruturado e ao monitoramento constante dos indicadores da doença. Ribas destacou ainda a importância do trabalho dos agentes de combate às endemias, que atuam diretamente nos bairros, visitando imóveis, eliminando criadouros do mosquito Aedes aegypti e orientando moradores.

Segundo Ribas, a colaboração da população é fundamental para o sucesso das ações de prevenção. Ele reforçou a necessidade de receber bem os agentes de endemias e seguir as orientações repassadas, ressaltando que a redução dos casos não significa o fim do risco e que a vigilância deve ser mantida.

As equipes da Coordenação de Endemias seguem com as ações de rotina e, no próximo sábado (22), realizarão a borrifação residual intradomiciliar em escolas municipais e Unidades Básicas de Saúde. A medida consiste na aplicação de inseticida em superfícies internas para controlar o mosquito transmissor.

O relatório também trouxe informações sobre a chikungunya. Até o momento, Londrina registrou 11 notificações da doença, todas descartadas.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br