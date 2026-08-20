TSE define tempo de propaganda eleitoral para candidatos à Presidência em 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou nesta quinta-feira (20) a divisão do tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para os candidatos à Presidência da República em 2026. O horário eleitoral será exibido entre 28 de agosto e 1º de outubro.

Segundo o TSE, a coligação Brasil Pronto para Mais, liderada por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), terá o maior tempo diário, com 5 minutos e 31 segundos. Além do PT, a coligação inclui PSB, PDT, Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) e Federação PSOL/Rede.

O candidato Flávio Bolsonaro, do PL, contará com 4 minutos e 20 segundos diários. O partido não formou coligação para a disputa. Já Ronaldo Caiado, do PSD, terá 2 minutos e 2 segundos por dia, também sem coligação. Augusto Cury, do Avante, ficará com 35 segundos diários e será o primeiro a exibir sua propaganda, conforme sorteio realizado.

O TSE também definiu o número de inserções diárias durante a programação das emissoras: a coligação do PT terá 433 inserções, seguida pelo PL (339), PSD (159) e Avante (47). A ordem de exibição seguirá rodízio após o sorteio inicial.

O cálculo do tempo de propaganda é feito com base na representatividade dos partidos na Câmara dos Deputados. A coligação de Lula reúne 127 deputados, enquanto o PL tem 98, o PSD 42 e o Avante 7 parlamentares. Outros candidatos não atingiram o mínimo exigido de 13 deputados ou percentual de votos válidos para ter acesso ao horário eleitoral gratuito.

O primeiro turno das eleições está marcado para 4 de outubro de 2026. Os eleitores vão escolher deputados federais, estaduais, distritais, senadores, governadores e o presidente da República. Se necessário, o segundo turno será realizado em 25 de outubro.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br