Campeonato de Futebol Suíço do Novo Bandeirantes 2026 tem regulamento divulgado e premiação de R$ 10 mil

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL) de Cambé anunciou o regulamento oficial do Campeonato de Futebol Suíço do Novo Bandeirantes 2026. O torneio, tradicional na cidade, contará com 20 times divididos em quatro grupos, com início em 13 de setembro e final marcada para 7 de novembro.

O congresso técnico, que reunirá representantes das equipes para definir detalhes da competição, está agendado para 9 de setembro, às 19h30, no Centro da Juventude de Cambé, localizado na Avenida Pedro Viriato P. de Souza, 953.

As inscrições custam R$ 500 por equipe, com limite de 20 participantes. Toda a arrecadação será revertida em premiação para os três primeiros colocados: o campeão receberá R$ 5 mil, o vice-campeão R$ 3 mil e o terceiro lugar R$ 2 mil, além de troféus e medalhas. Também serão premiados o artilheiro e o goleiro menos vazado do campeonato.

O formato da disputa prevê jogos em turno único na primeira fase, com as quatro melhores equipes de cada grupo avançando para as oitavas de final. Os dois primeiros colocados de cada grupo terão vantagem do empate nas oitavas. A partir das quartas de final, em caso de empate no tempo normal, a decisão será nos pênaltis.

Cada equipe pode inscrever até 25 atletas, com possibilidade de substituir até 5 jogadores durante a primeira fase. Para atuar no mata-mata, o atleta precisa ter jogado ao menos uma partida na fase inicial. A apresentação de documento oficial, físico ou digital, é obrigatória para todos os atletas.

O regulamento estabelece tolerância zero para indisciplina. Equipes que não comparecerem (W.O.) serão eliminadas e seus atletas suspensos por um ano de eventos esportivos municipais. Agressões contra arbitragem, adversários ou comissão organizadora resultam em eliminação imediata e suspensão de dois anos, além de possíveis sanções civis.

O controle disciplinar inclui suspensão automática após três cartões amarelos, enquanto cartões azuis exigem substituição imediata, mas não suspensão. A presença de todos os membros das equipes na cerimônia de premiação é obrigatória, sob pena de multa de 20% do prêmio.

O Campeonato do Novo Bandeirantes reforça o compromisso da SEMEL com o esporte comunitário e o lazer em Cambé, promovendo integração e valorização do futebol amador local.

Fonte: semecambe.wordpress.com