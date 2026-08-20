TSE impede Pablo Marçal de participar de campanha e debates eleitorais

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, nesta quinta-feira (20), que Pablo Marçal, candidato à Presidência pelo PRTB, está proibido de realizar campanha eleitoral, participar de debates e de aparecer no horário eleitoral do rádio e da televisão.

A decisão foi tomada de forma unânime pelos ministros do TSE, após pedido do Ministério Público Eleitoral (MPE). A medida é válida até que o tribunal julgue, de maneira definitiva, o registro de candidatura de Marçal.

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Pablo Marçal foi considerado inelegível até 2032 devido a uma condenação da Justiça Eleitoral de São Paulo, relacionada à oferta de gravações de vídeos para vereadores e prefeitos em troca de doações financeiras durante as eleições municipais de 2024.

O MPF também informou que Marçal não estava filiado ao PRTB no prazo final da janela partidária, em abril deste ano. Na ocasião, ele ainda era filiado ao União Brasil, o que pode comprometer sua candidatura.

O TSE ainda não definiu a data para o julgamento final do caso. A assessoria de Pablo Marçal foi procurada, mas não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br