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Londrina realiza palestra sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha durante Agosto Lilás

Londrina promove palestra sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha no Agosto Lilás, reforçando a rede de proteção e combate à violência contra mulheres.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Prefeitura de Londrina promove nesta sexta-feira (21), às 9h30, uma palestra no Hospital Zona Sul para discutir os avanços e desafios dos 20 anos da Lei Maria da Penha. O evento integra as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra mulheres.

A atividade é resultado de uma parceria entre a Associação de Entidades de Mulheres do Paraná (ASSEMPA), a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), a Patrulha Maria da Penha do 5º Batalhão da Polícia Militar e a Guarda da Mulher da Guarda Municipal de Londrina.

O encontro é direcionado a profissionais de saúde do Hospital Zona Sul, lideranças de organizações civis e representantes de movimentos de mulheres. A palestra será dialogada, com espaço para perguntas, esclarecimentos e apresentação dos serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, além de informações sobre canais de denúncia e busca de apoio.

Segundo Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, a integração entre poder público e sociedade civil é fundamental para ampliar o acesso à informação e fortalecer o apoio às vítimas. Rosalina Batista, presidente da ASSEMPA, também ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da rede de proteção e para a conscientização sobre a Lei Maria da Penha.

A programação inclui a participação da juíza titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, Cláudia Andrea Bertolla Alves, e da cabo Kely Castagnaro, do 5º Batalhão da Polícia Militar. A Guarda da Mulher também estará presente, apresentando ações de atendimento e proteção às mulheres.

O objetivo é fortalecer a articulação entre os serviços da rede de proteção, ampliando o conhecimento sobre os caminhos para acolhimento, orientação e encaminhamento dos casos de violência.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, completa 20 anos em 2026 e é um marco no combate à violência doméstica no Brasil. A palestra busca reforçar a importância da legislação e promover a integração dos serviços de apoio em Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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#Agosto Lilás#direitos das mulheres#Lei Maria da Penha#londrina#palestra#proteção à mulher#rede de apoio#violência contra a mulher
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