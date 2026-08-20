Londrina realiza palestra sobre os 20 anos da Lei Maria da Penha durante Agosto Lilás

A Prefeitura de Londrina promove nesta sexta-feira (21), às 9h30, uma palestra no Hospital Zona Sul para discutir os avanços e desafios dos 20 anos da Lei Maria da Penha. O evento integra as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao combate à violência contra mulheres.

A atividade é resultado de uma parceria entre a Associação de Entidades de Mulheres do Paraná (ASSEMPA), a Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), o 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), a Patrulha Maria da Penha do 5º Batalhão da Polícia Militar e a Guarda da Mulher da Guarda Municipal de Londrina.

O encontro é direcionado a profissionais de saúde do Hospital Zona Sul, lideranças de organizações civis e representantes de movimentos de mulheres. A palestra será dialogada, com espaço para perguntas, esclarecimentos e apresentação dos serviços que compõem a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, além de informações sobre canais de denúncia e busca de apoio.

Segundo Marisol Chiesa, secretária municipal de Políticas para as Mulheres, a integração entre poder público e sociedade civil é fundamental para ampliar o acesso à informação e fortalecer o apoio às vítimas. Rosalina Batista, presidente da ASSEMPA, também ressaltou a importância do evento para o fortalecimento da rede de proteção e para a conscientização sobre a Lei Maria da Penha.

A programação inclui a participação da juíza titular do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, Cláudia Andrea Bertolla Alves, e da cabo Kely Castagnaro, do 5º Batalhão da Polícia Militar. A Guarda da Mulher também estará presente, apresentando ações de atendimento e proteção às mulheres.

O objetivo é fortalecer a articulação entre os serviços da rede de proteção, ampliando o conhecimento sobre os caminhos para acolhimento, orientação e encaminhamento dos casos de violência.

A Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, completa 20 anos em 2026 e é um marco no combate à violência doméstica no Brasil. A palestra busca reforçar a importância da legislação e promover a integração dos serviços de apoio em Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br