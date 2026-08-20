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Cambé realiza Dia D de vacinação em todas as UBS neste sábado (22)

Cambé promove Dia D de vacinação neste sábado (22) em todas as UBS, com vacinas para todas as idades e exames preventivos para mulheres.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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A Secretaria Municipal de Saúde de Cambé promove neste sábado, dia 22, mais uma edição do Dia D de vacinação. Todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município estarão abertas das 8h às 14h para atender a população com a aplicação de todas as vacinas previstas na caderneta nacional.

A ação é destinada a pessoas de todas as faixas etárias. Estarão disponíveis vacinas contra a gripe, sarampo, poliomielite, febre amarela e outras doenças imunopreveníveis, algumas das quais têm apresentado aumento de casos em diferentes regiões do país.

Para receber a imunização, basta comparecer à UBS mais próxima portando um documento de identificação e a carteirinha de vacinação. Além das vacinas, as unidades também realizarão coleta de exame preventivo para mulheres durante o evento.

Bárbara Radigonda, responsável pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde, reforça a importância da participação de toda a comunidade. Ela destaca que adultos, idosos, gestantes e adolescentes devem aproveitar a oportunidade para atualizar suas vacinas e realizar exames preventivos, contribuindo para a prevenção de doenças que podem ser evitadas.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br

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