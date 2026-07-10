Último dia para inscrição na Prova Nacional Docente 2026 termina hoje

Encerra-se nesta sexta-feira (10), às 23h59, o prazo para inscrição na segunda edição da Prova Nacional Docente (PND) 2026. O período foi prorrogado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela organização do exame.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema PND, disponível no portal do Inep. Para acessar, é necessário utilizar o login único do Gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 85 para candidatos não isentos e deve ser paga até o dia 14 de julho. O pagamento pode ser realizado em bancos, casas lotéricas ou aplicativos bancários, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU) gerada após a inscrição.

Quem solicitou isenção da taxa pode conferir o resultado no Sistema PND. Mesmo com a isenção aprovada, é obrigatório concluir a inscrição para garantir a participação. Candidatos que tiveram o pedido de isenção negado devem efetuar o pagamento da taxa.

Podem participar da PND estudantes concluintes de licenciaturas inscritos no Enade das Licenciaturas, por meio do coordenador do curso, além de professores já formados interessados em ingressar no magistério público por concurso ou processo seletivo em estados, municípios e Distrito Federal que aderiram à prova.

Em 2026, 2.031 entes federativos aderiram à PND, incluindo 96% das capitais e 85% dos estados, número que representa um aumento de mais de 30% em relação ao ano anterior. Desses, 615 manifestaram interesse em utilizar os resultados do exame em seus processos seletivos ainda este ano.

O prazo para solicitar atendimento especializado e uso de nome social também termina hoje. O atendimento especializado é destinado a pessoas com deficiência, transtornos do neurodesenvolvimento, gestantes, lactantes, diabéticos, idosos e outras condições específicas. O uso do nome social está garantido para pessoas travestis e transexuais, desde que o cadastro esteja regularizado na Receita Federal.

Nesta edição, 21 áreas de licenciatura serão avaliadas, incluindo novas áreas como teatro, dança, ciências naturais e letras espanhol. A prova será aplicada em 20 de setembro, com duração de cinco horas e meia, e contará com questões de formação geral e específicas de cada área.

O resultado final da PND será divulgado pelo Inep em 15 de dezembro. A Prova Nacional Docente é uma iniciativa federal que busca qualificar e valorizar o magistério, além de incentivar a realização de concursos públicos para professores em todo o país.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br