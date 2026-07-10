Espanha e Bélgica disputam vaga nas semifinais da Copa do Mundo nesta sexta-feira

A Copa do Mundo de 2026 segue para a reta final e, nesta sexta-feira (10), Espanha e Bélgica se enfrentam pelas quartas de final em Los Angeles, a partir das 16h.

A seleção espanhola chega embalada após eliminar Portugal em um clássico da Península Ibérica. Sob o comando de Luis de la Fuente, a equipe melhorou durante o torneio, superando um início irregular com empate diante de Cabo Verde. Vitórias expressivas sobre Arábia Saudita na fase de grupos e Áustria nas oitavas recolocaram a Espanha entre as favoritas ao título. Jogadores como Rodri, Oyarzabal e o jovem Lamine Yamal são apostas para garantir a vaga nas semifinais.

Do outro lado, a Bélgica demonstrou poder de reação ao longo da competição. Após empates com Egito e Irã, a equipe belga se classificou com uma goleada sobre a Nova Zelândia, mas sem convencer. O confronto contra Senegal nas oitavas foi marcado por uma virada histórica: após estar perdendo por dois gols, os belgas empataram no final do tempo regulamentar e garantiram a classificação com um pênalti nos acréscimos da prorrogação.

Na fase seguinte, a Bélgica mostrou evolução ao vencer os Estados Unidos por 4 a 1, em uma partida sem grandes sustos. O atacante Lukaku foi destaque, inclusive comemorando de forma provocativa após o quarto gol. O duelo desta sexta promete fortes emoções e define um dos semifinalistas do Mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br