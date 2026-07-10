Morador de Divinópolis (MG) ganha R$ 43 milhões na Mega-Sena

Uma aposta feita em Divinópolis, Minas Gerais, foi a grande vencedora do Concurso 3.029 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (9). O sortudo acertou as seis dezenas e vai receber o prêmio de R$ 43.068.394,39. O jogo foi realizado na Lotérica O Paraíso da Sorte, com uma aposta simples de seis números.

Os números sorteados foram: 01, 11, 24, 33, 35 e 59.

Além do prêmio principal, 39 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma vai receber R$ 45.642,92. Outras 3.261 apostas acertaram quatro dezenas e garantem o valor de R$ 899,78 cada.

Para quem deseja tentar a sorte no próximo sorteio, as apostas podem ser feitas até as 20h de sábado (11), em qualquer lotérica do país ou pelo site e aplicativo da Caixa. O prêmio estimado para o próximo concurso é de R$ 20 milhões. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br