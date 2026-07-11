Motorista foge após colisão e carro capota na manhã deste sábado em Cambé

Mulher fica ferida após colisão seguida de capotamento em Cambé

Uma mulher de 28 anos ficou ferida na manhã deste sábado (11) após uma colisão entre dois veículos, seguida do capotamento de um deles, na Rua México, no Jardim Portal do Lago, em Cambé. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizou o resgate da vítima, que estava consciente e orientada.

Segundo informações apuradas no local, o outro veículo envolvido seria um Fiat Palio de cor bege, cujo condutor teria deixado o local antes da chegada das equipes de socorro. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Bombeiros utilizaram técnicas especiais para retirar a vítima

O Portal Cambé conversou com o subtenente De Paula, do Corpo de Bombeiros de Cambé, que explicou que a primeira informação recebida pela equipe indicava que a vítima estaria presa às ferragens.

Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a motorista não estava encarcerada, porém o veículo encontrava-se tombado. Por esse motivo, foram utilizadas técnicas específicas de imobilização para preservar a coluna da vítima durante a retirada.

Apesar da dinâmica do acidente, o subtenente informou que a mulher apresentava bom estado de consciência, respondia normalmente às perguntas da equipe e, inicialmente, não apresentava lesões graves.

Motorista que deixa o local pode responder por omissão

Durante a entrevista, o subtenente De Paula reforçou que abandonar o local de um acidente não é a atitude correta.

Segundo ele, permanecer no local é fundamental para prestar esclarecimentos, colaborar com as autoridades e evitar possíveis responsabilizações previstas na legislação.

O bombeiro destacou ainda que acidentes podem acontecer, mas a responsabilidade após a colisão faz toda a diferença para o atendimento da ocorrência e para a investigação dos fatos.

Orientação para quem aciona o Corpo de Bombeiros

Outro ponto ressaltado pelo militar é a importância de fornecer informações corretas durante a ligação para o telefone de emergência.

De acordo com ele, detalhes como a quantidade de vítimas, o estado aparente dos envolvidos e a real situação do acidente permitem que a central envie os recursos adequados para cada ocorrência.

Informações exageradas ou imprecisas podem alterar o planejamento do atendimento e comprometer o emprego correto das equipes de resgate.

Acidentes exigem atenção dos motoristas

O trecho onde ocorreu o acidente fica em uma região residencial de Cambé e registra fluxo constante de veículos, principalmente nas primeiras horas da manhã.

Situações como essa reforçam a importância da direção defensiva, do respeito à sinalização e da permanência no local sempre que houver envolvimento em acidentes de trânsito.

Continue acompanhando

O Portal Cambé acompanha a ocorrência e atualizará esta reportagem caso novas informações sejam divulgadas pelas autoridades.

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