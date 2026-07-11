Home / Destaques / Ayrton Senna recebe título de Herói da Pátria e tem nome inscrito no Livro dos Heróis

Ayrton Senna recebe título de Herói da Pátria e tem nome inscrito no Livro dos Heróis

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 11 de julho de 2026 16:16

Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, agora integra oficialmente o seleto grupo de Heróis da Pátria. O nome do ex-piloto será registrado no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A homenagem foi garantida pela Lei 15.447/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa partiu do Projeto de Lei 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), e contou com parecer favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO). A aprovação ocorreu em decisão terminativa da Comissão de Esporte do Senado, dispensando votação em plenário.

O título de Herói ou Heroína da Pátria é concedido a pessoas que desempenharam papel relevante na história nacional, seja na defesa ou na construção do Brasil. Criada em 1992, a honraria reconhece personalidades de destaque.

Senna conquistou três campeonatos mundiais de Fórmula 1, nos anos de 1988, 1990 e 1991, além de somar 41 vitórias em Grandes Prêmios ao longo de sua carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro.

A trajetória de Ayrton Senna foi interrompida precocemente em 1º de maio de 1994, quando faleceu aos 34 anos durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, Itália.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Copa do Mundo 2026: Argentina enfrenta Suíça e Inglaterra duela c ...
11 de julho de 2026
Vestibular do ITA 2027: inscrições abertas até domingo pela inter ...
10 de julho de 2026
Financiamentos do Move Brasil para entregadores são adiados para ...
10 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress