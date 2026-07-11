Ayrton Senna recebe título de Herói da Pátria e tem nome inscrito no Livro dos Heróis

Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, agora integra oficialmente o seleto grupo de Heróis da Pátria. O nome do ex-piloto será registrado no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria, localizado no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A homenagem foi garantida pela Lei 15.447/2026, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa partiu do Projeto de Lei 789/2024, de autoria do senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP), e contou com parecer favorável do senador Jorge Kajuru (PSB-GO). A aprovação ocorreu em decisão terminativa da Comissão de Esporte do Senado, dispensando votação em plenário.

O título de Herói ou Heroína da Pátria é concedido a pessoas que desempenharam papel relevante na história nacional, seja na defesa ou na construção do Brasil. Criada em 1992, a honraria reconhece personalidades de destaque.

Senna conquistou três campeonatos mundiais de Fórmula 1, nos anos de 1988, 1990 e 1991, além de somar 41 vitórias em Grandes Prêmios ao longo de sua carreira. Em 2023, ele já havia sido declarado Patrono do Esporte Brasileiro.

A trajetória de Ayrton Senna foi interrompida precocemente em 1º de maio de 1994, quando faleceu aos 34 anos durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, Itália.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br