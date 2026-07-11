Seleção feminina de vôlei do Brasil é superada pela Tailândia na Liga das Nações

A seleção feminina de vôlei do Brasil foi derrotada pela Tailândia por 3 sets a 0, com parciais de 25/15, 25/16 e 25/17, em partida realizada na madrugada deste sábado (11) em Osaka, no Japão, pela terceira semana da Liga das Nações.

Com a vaga já assegurada para a fase final do torneio, o técnico José Roberto Guimarães optou por escalar uma equipe reserva. Entraram em quadra a levantadora Macris, a oposta Kisy, as ponteiras Rosamaria e Helena, as centrais Luzia e Lorena, além da líbero Natinha. Durante o jogo, a líbero Marcelle e a ponteira Maiara Basso também participaram.

Kisy foi a principal pontuadora do Brasil, somando 11 pontos. Após a partida, Rosamaria destacou que o objetivo era dar mais ritmo de jogo para todas as atletas e ressaltou a importância de aprender com as adversidades apresentadas pela equipe tailandesa, que possui um estilo de jogo diferente do brasileiro.

A seleção brasileira volta à quadra neste domingo (12), à meia-noite (horário de Brasília), para enfrentar os Estados Unidos, dando sequência à preparação para a fase decisiva da Liga das Nações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br