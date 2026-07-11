Copa do Mundo 2026: Argentina enfrenta Suíça e Inglaterra duela com Noruega nas quartas

O sábado (11) da Copa do Mundo de 2026 reserva fortes emoções com os dois últimos confrontos das quartas de final. De um lado, a Argentina, atual campeã, encara a Suíça em Kansas City, enquanto Inglaterra e Noruega disputam uma vaga na semifinal em Miami, às 18h (horário de Brasília).

O duelo entre Inglaterra e Noruega chama atenção pelo confronto entre dois dos principais artilheiros do torneio. Haaland, destaque norueguês com 7 gols, enfrenta Harry Kane, que soma 6 gols e busca encerrar o jejum inglês de títulos mundiais desde 1966. Além deles, Odegaard e Antonio Nusa, pela Noruega, e Bellingham e Saka, pela Inglaterra, prometem movimentar a partida.

Já a Argentina, que não tem apresentado seu melhor futebol nas fases eliminatórias, aposta mais uma vez no talento de Lionel Messi. O craque argentino, que joga em Miami, divide a artilharia do torneio com Mbappé, ambos com 8 gols. A equipe argentina chega às quartas após vitórias apertadas e polêmicas, especialmente contra o Egito, quando decisões da arbitragem geraram debates nas redes sociais.

A Suíça, por sua vez, iguala seu melhor desempenho em Copas desde 1954 e chega confiante após eliminar a Colômbia nos pênaltis. Com uma defesa sólida, os suíços sofreram apenas três gols até aqui e querem surpreender os atuais campeões mundiais.

Os jogos deste sábado são decisivos para definir quem avança para a semifinal e segue na busca pelo título mundial. Confira os horários: Inglaterra x Noruega, às 18h em Miami, e Suíça x Argentina, às 22h em Kansas City.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br