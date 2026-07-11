França reforça favoritismo e busca novos recordes na Copa do Mundo 2026

A seleção francesa segue firme na Copa do Mundo de 2026, mantendo o status de favorita e mirando marcas históricas no futebol internacional. Comandada por Didier Deschamps, a equipe ainda tem dois compromissos pela frente: a semifinal contra a Espanha, marcada para terça-feira (14), e a decisão do terceiro lugar ou a grande final.

Com a classificação para a semifinal, a França se tornou a quinta seleção a alcançar três semifinais consecutivas, feito antes atingido por Alemanha e Brasil. Todas essas seleções chegaram a pelo menos uma final e conquistaram títulos nesse período. Agora, a França tenta repetir o sucesso do Brasil, que venceu duas de três finais entre 1994 e 2002.

Entre os jogadores, apenas três estiveram presentes em todas as campanhas desde 2018. O lateral Lucas Hernández, apesar de estar no grupo, não jogou nesta edição. Ousmane Dembélé, destaque recente, coleciona títulos individuais e atuações importantes. Já Kylian Mbappé, principal nome da geração, soma três Copas, duas finais e disputa uma semifinal, além de rivalizar com Messi na artilharia histórica dos Mundiais.

No comando técnico, Didier Deschamps já é recordista em vitórias como treinador em Copas do Mundo e pode se tornar o técnico com mais partidas na história do torneio, superando o alemão Helmut Schön.

O elenco francês mostra renovação, com 21 dos 26 jogadores abaixo dos 30 anos, o que indica potencial para futuras conquistas. Entre os destaques, o meia Michael Olise, de 24 anos, tem se destacado pelas assistências, podendo igualar o recorde de Pelé de 1970 se der mais um passe para gol.

Se vencer os dois próximos jogos, a França pode superar o recorde do Brasil de 2002, que venceu todas as partidas de uma edição. A atual geração francesa caminha para deixar seu nome marcado na história das Copas, com olhos voltados para novos feitos até 2030.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br