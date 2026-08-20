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Audiência pública debate valorização da psicologia e saúde mental em Cambé

Câmara de Cambé realiza audiência pública sobre valorização e desafios da psicologia e saúde mental, dia 27 de agosto, com transmissão online.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Câmara Municipal de Cambé vai realizar uma audiência pública no dia 27 de agosto, às 19h, para discutir a valorização da psicologia e os desafios enfrentados pelos profissionais da área no município. O evento, com o tema “Psicologia que transforma: valorização, desafios e perspectivas para o município de Cambé”, acontecerá na sede do Legislativo, localizada na avenida Inglaterra, 655, e terá transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Câmara.

A iniciativa partiu da vereadora Ellen Affonso (União) e tem como objetivo abrir espaço para o diálogo sobre a importância do trabalho dos psicólogos e psicólogas, além de fortalecer as políticas públicas voltadas à saúde mental em Cambé. A audiência também faz parte das comemorações do Dia da Psicóloga e do Psicólogo, celebrado em 27 de agosto.

Segundo a vereadora, os profissionais de psicologia desempenham papel fundamental na promoção do bem-estar e da saúde mental, atuando em diversos setores e serviços públicos. No Sistema Único de Saúde (SUS), por exemplo, psicólogos estão presentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), onde contribuem para o acolhimento, prevenção e cuidado humanizado da população.

A atuação dos psicólogos também se estende a outras áreas das políticas públicas, como assistência social e educação. Nesses setores, eles trabalham na proteção social, garantia de direitos, enfrentamento à violência e no apoio a estudantes e famílias diante de dificuldades emocionais que impactam o processo de aprendizagem.

Durante a audiência, quatro psicólogas que atuam em diferentes secretarias municipais vão compartilhar suas experiências e pontos de vista sobre o exercício da profissão no serviço público. A proposta é ampliar o debate, dar visibilidade ao trabalho dos profissionais e discutir os principais desafios e perspectivas para a área em Cambé.

A expectativa é que o evento contribua para o fortalecimento dos serviços de saúde mental oferecidos à população local.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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