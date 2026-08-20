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Copa do Mundo Feminina 2027: Seleção Brasileira estreia no Maracanã e conhece caminho nos estádios

Seleção Feminina estreia no Maracanã e conhece os estádios do caminho até a final da Copa do Mundo 2027. Confira as datas e cidades dos jogos.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Seleção Brasileira de Futebol Feminino fará a abertura da Copa do Mundo de 2027 no dia 24 de junho, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O anúncio foi realizado nesta quinta-feira (20), durante evento oficial da Fifa em Zurique, na Suíça. Como país-sede, o Brasil já está garantido no Grupo A da competição.

O calendário inicial da Seleção prevê jogos em três cidades diferentes na fase de grupos. Após a estreia no Maracanã, o time brasileiro volta a campo em 29 de junho, na Neo Química Arena, em São Paulo, e encerra a primeira fase em 4 de julho, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Se o Brasil avançar em primeiro lugar no grupo, o caminho até a final inclui partidas na Arena Castelão, em Fortaleza, no dia 10 de julho (oitavas de final), Mineirão, em Belo Horizonte, em 16 de julho (quartas de final), e novamente na Neo Química Arena, em São Paulo, em 20 de julho (semifinal).

Já se a equipe passar em segundo lugar, o percurso será diferente: oitavas de final no Mineirão, em 11 de julho, quartas na Arena Castelão, em 17 de julho, e semifinal no Maracanã, em 21 de julho.

A grande final está marcada para 25 de julho, também no Maracanã. No total, a Copa do Mundo Feminina de 2027 terá 64 partidas distribuídas em oito cidades brasileiras. São Paulo será a cidade com mais jogos, somando dez, seguida por Rio de Janeiro e Fortaleza, com nove cada uma. Belo Horizonte receberá oito partidas, enquanto Brasília, Salvador, Porto Alegre e Recife terão sete jogos cada.

O sorteio dos grupos da competição está previsto para dezembro deste ano, novamente na sede da Fifa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Brasil 2027#Copa do Mundo Feminina#Esportes#estádios#fifa#Futebol Feminino#Maracanã#Seleção Brasileira
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