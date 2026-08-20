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Mutirão retira cabos irregulares na Avenida Saul Elkind em Londrina

Avenida Saul Elkind recebe mutirão para retirada de cabos irregulares em Londrina, promovendo segurança e organização nas instalações.

Por Redação Portal Cambé2 min de leitura
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A Avenida Saul Elkind, uma das principais vias da zona norte de Londrina, será o próximo local a receber o mutirão de regularização de cabos e fios irregulares. A ação é conduzida pela Prefeitura, por meio da Londrina Iluminação, em parceria com a Copel, e conta com o apoio de órgãos de fiscalização como o Crea-PR, Ceal e CRT-04.

O trabalho será realizado em três etapas, entre o fim de agosto e o início de setembro. Nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, a equipe atuará no trecho entre a Rodovia Carlos João Strass e a Avenida Angelina Ricci Vezozzo. Já nos dias 8, 9, 14 e 15 de setembro, a retirada dos fios acontecerá no sentido oposto, entre a Rodovia Carlos João Strass e a rotatória com a Rua Antônio Marcelino de Oliveira, próximo ao Jardim São Jorge.

Segundo o presidente da Londrina Iluminação, Vitor Horita, a operação envolverá 535 postes ao longo da avenida, o que motivou a divisão em etapas. O objetivo é garantir mais segurança para pedestres e motociclistas, além de padronizar a instalação dos cabos de telefonia e internet.

Desde junho, o mutirão já retirou mais de duas toneladas e meia de cabos irregulares em diferentes pontos da cidade, como o centro e a Avenida Higienópolis. Só na Higienópolis, foram recolhidos 1,4 mil quilos de fios em mais de 160 postes. No quadrilátero central, outros 1,1 mil quilos foram removidos de cerca de 150 postes.

Além de melhorar a aparência das ruas, a ação busca evitar riscos de acidentes e promover a regularização das instalações pelas operadoras de telecomunicações, que já foram notificadas.

De acordo com Vitor Horita, os mutirões continuarão acontecendo mensalmente em diferentes regiões da cidade. Após a Saul Elkind, a força-tarefa deve atuar na Avenida Duque de Caxias, no centro, em data a ser definida.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br

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