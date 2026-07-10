Luisa Stefani faz história e chega à final de duplas femininas em Wimbledon

Luisa Stefani, tenista paulista, conquistou nesta sexta-feira (10) uma vaga inédita na final de duplas femininas de Wimbledon. Ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, Stefani venceu a japonesa Shuko Aoyama e a taiwanesa En-Shuo Liang por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. A partida durou pouco mais de uma hora e foi marcada pelo domínio da dupla, especialmente nos momentos de saque.
Com o resultado, Stefani e Dabrowski garantiram presença na decisão do tradicional torneio britânico, que será disputada neste domingo (12), a partir das 9h (horário de Brasília). As adversárias ainda serão definidas no confronto entre as chinesas Xinyu Jiang e Yifan Xu contra a dupla formada pela francesa Kristina Mladenovic e a chinesa Hanyu Guo.
Esta é a primeira vez que Luisa Stefani alcança a final de um Grand Slam nas duplas femininas. Em 2023, ela já havia disputado a final de duplas mistas em Wimbledon, mas ficou com o vice-campeonato. Com o avanço, a brasileira já assegura o quarto lugar no ranking da WTA na próxima atualização.
A vitória desta sexta-feira foi considerada a mais desafiadora da campanha até agora, mas Stefani e Dabrowski mostraram consistência e perderam apenas cinco pontos quando estavam no saque. O desempenho sólido rendeu à dupla a nona vitória consecutiva na temporada.
O tênis brasileiro não conquista um título de Grand Slam em duplas femininas desde Maria Esther Bueno, que venceu o US Open em 1968. A última brasileira a chegar perto foi Beatriz Haddad Maia, vice-campeã no Aberto da Austrália de 2022.
Para Luisa Stefani, a experiência em Wimbledon tem sido marcante. Segundo ela, jogar na quadra 1 do All England Club foi especial e a dupla conseguiu impor pressão nos momentos decisivos para fechar a partida em dois sets.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br