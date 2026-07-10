STF bloqueia R$ 119 milhões de Valdemar Costa Neto por suspeita em emendas parlamentares

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de R$ 119 milhões em bens ligados a Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal (PL). A decisão foi tomada nesta sexta-feira (10) como parte das investigações da Operação Transparência, conduzida pela Polícia Federal, que apura possíveis irregularidades na indicação de emendas parlamentares.

Segundo o STF, Valdemar Costa Neto, mesmo sem mandato parlamentar, teria participado do direcionamento de recursos públicos por meio de indicações de emendas. As investigações apontam que funcionários da liderança do PL na Câmara dos Deputados teriam solicitado a inclusão de emendas em nome de Valdemar, utilizando o contato com uma servidora responsável pelo registro dessas indicações.

De acordo com as informações apuradas, foram identificadas 21 emendas atribuídas a Valdemar Costa Neto, totalizando R$ 119 milhões entre os anos de 2024 e 2026. Os recursos foram destinados a diversos municípios, como Porto Seguro (BA), Suzano (SP), Mogi das Cruzes (SP), Rio de Janeiro, Caraguatatuba (SP) e Dom Eliseu (PA). A maior emenda, de R$ 24 milhões, foi direcionada a Porto Seguro.

O ministro Flávio Dino destacou que Valdemar Costa Neto não possui prerrogativa legal para indicar emendas ao orçamento, ressaltando que a atuação do ex-deputado contrasta com a ausência de mandato parlamentar. A decisão visa garantir o ressarcimento dos valores em caso de condenação.

A assessoria de imprensa do PL foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre o caso. O espaço segue aberto para futuras declarações.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br