Jogos Abertos de Cambé reúnem mais de 1.500 atletas em 19 modalidades esportivas

A cidade de Cambé deu início à 43ª edição dos Jogos Abertos, reunindo mais de 1.500 atletas locais e de municípios vizinhos. A cerimônia de abertura aconteceu nesta quinta-feira (9), marcando o começo das competições que seguem até o dia 30 de julho.

Durante o evento, os participantes disputam 19 modalidades esportivas, abrangendo categorias masculinas, femininas, mistas, individuais, em duplas e por equipes. Entre as modalidades estão atletismo, basquete, beach tennis, cabo de guerra, escalada, futsal, handebol, jiu-jitsu, kickboxing, sinuca, taekwondo, tênis de mesa, truco, voleibol, vôlei de praia, xadrez, além das novidades dama, dominó e futevôlei.

As competições ocorrem em diversas praças esportivas do município, como o Ginásio do Ana Rosa, Ginásio João de Deus, Ginásio do Santo Amaro, Estádio Municipal José Garbelini, Espaço Família Karol e Luan, Centro da Juventude e CCI Tupi.

Os Jogos Abertos de Cambé contam com premiação em dinheiro para os três primeiros colocados na classificação geral: R$ 1.500 para o campeão, R$ 1.000 para o vice e R$ 500 para o terceiro lugar, tanto no masculino quanto no feminino. Também serão entregues medalhas para os três melhores em cada modalidade e troféus para os campeões individuais e por equipes.

A programação segue até o fim de julho, promovendo o esporte e a integração da comunidade cambeense e regional.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br