Biblioteca Infantil de Londrina oferece atividades gratuitas nas férias escolares

Durante as férias escolares, a Biblioteca Infantil de Londrina preparou uma programação especial para crianças e famílias. Localizada na Praça 1º de Maio, a biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e conta com um acervo de 13 mil livros disponíveis para empréstimo.

Entre os dias 20 e 24 de julho, sempre às 10h, o espaço terá contação de histórias e oficinas gratuitas, incluindo atividades como kirigami, dobradura, desenho, dança e outras ações lúdicas. As atividades serão conduzidas por artistas, educadores e mediadores convidados, buscando incentivar a leitura e a criatividade entre crianças de todas as idades.

Segundo Delano Francisco Pardo, coordenador de Atendimento, Programação e Extensão, o objetivo é proporcionar momentos de lazer, cultura e aprendizado, aproximando os pequenos dos livros de forma divertida. As inscrições para as oficinas são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone 3371-6603, das 8h às 16h. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável.

Para empréstimos de livros, basta apresentar documentos pessoais e comprovante de residência. Cada usuário pode retirar até três livros por vez, com prazo de dez dias e possibilidade de renovação.

Além da biblioteca, o Museu de Arte de Londrina, a dez minutos de caminhada, também está com exposições abertas ao público. O museu funciona de terça a sexta-feira, das 11h às 17h, e aos sábados, nos dias 11 e 18 de julho, das 9h às 13h, com entrada gratuita. Entre as exposições estão “Cidade Londrina – Comemorativa aos 33 anos do Museu de Arte de Londrina” e “A Riqueza de um patrimônio em movimento: por dentro da vida e da coleção Vladimir Kozák”. O agendamento de mediações pode ser feito pelo e-mail museu@londrina.pr.gov.br ou telefone 3337-6238.

A programação busca oferecer opções culturais e educativas para as famílias aproveitarem o período de férias no centro de Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br