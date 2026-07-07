Londrina lidera criação de conselho estadual para fortalecer controle interno nos municípios do Paraná

A Prefeitura de Londrina, por meio da Controladoria-Geral e Ouvidoria-Geral do Município, está à frente de uma articulação para criar o Conselho Estadual de Controle Interno do Paraná (CONECI-PR). O objetivo é reunir unidades de controle interno das prefeituras e câmaras municipais do estado, promovendo uma rede de cooperação técnica para aprimorar a gestão pública.

O conselho pretende aproximar as controladorias municipais, que muitas vezes atuam de forma isolada, enfrentando desafios como equipes pequenas, alta rotatividade de servidores e falta de padronização nos procedimentos. A proposta é criar um espaço permanente para troca de experiências, capacitação, orientação técnica e divulgação de boas práticas.

O controle interno é fundamental para prevenir falhas, qualificar processos, acompanhar a aplicação dos recursos públicos e garantir mais transparência na administração. Com a criação do CONECI-PR, Londrina aposta na colaboração entre municípios para fortalecer e dar mais segurança técnica ao trabalho das controladorias.

A iniciativa paranaense se inspira em experiências bem-sucedidas de Minas Gerais e São Paulo, onde conselhos semelhantes já atuam como associações civis sem fins lucrativos, promovendo apoio mútuo entre os órgãos participantes. No Paraná, a mobilização parte de Londrina, com o objetivo de envolver gradualmente outros municípios, a Controladoria-Geral do Estado e demais órgãos de controle.

A proposta também está alinhada a estratégias nacionais, como as do Conselho Nacional de Controle Interno (CONACI) e o Modelo de Maturidade das Unidades de Controle Interno (MUCCI), que busca modernizar e fortalecer o controle interno no país.

A adesão ao CONECI-PR será voluntária e, neste primeiro momento, não haverá custos ou anuidades para participação. As unidades interessadas podem manifestar apoio por meio de um protocolo de intenções digital, já disponível para os controladores municipais do Paraná.

Segundo o controlador-geral e ouvidor de Londrina, Guilherme Arruda, a construção coletiva é o principal diferencial da iniciativa. Ele destaca que o fortalecimento do controle interno beneficia diretamente o cidadão, elevando o padrão da gestão pública e promovendo maior integração entre os municípios.

Prefeituras e câmaras municipais que desejam participar podem aderir ao conselho por meio do protocolo digital disponibilizado. A expectativa é que, com o avanço do projeto, o Paraná se una a outros estados na construção de uma nova geração de controle interno, mais integrada e próxima da sociedade.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br