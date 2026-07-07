Argentina vira sobre Egito e segue firme na busca pelo tetracampeonato mundial

A seleção da Argentina conquistou uma virada emocionante sobre o Egito por 3 a 2 nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O resultado mantém o sonho argentino de conquistar o quarto título mundial, igualando Itália e Alemanha.
Lionel Messi, destaque da equipe, perdeu um pênalti, mas foi fundamental ao dar assistência para o gol de Cristian Romero e marcar o gol de empate. O camisa 10 chegou a 21 gols em Copas, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio e isolando-se como principal goleador desta edição, com oito gols.
O Egito abriu o placar com Yasser Ibrahim e ampliou com Mostafa Abdelraouf, conhecido como Zico. No entanto, a Argentina reagiu na segunda etapa. Após o gol de Romero, Messi empatou e, nos acréscimos, Enzo Fernández garantiu a virada de cabeça, após cruzamento de Lautaro Martínez.
O técnico Lionel Scaloni promoveu mudanças na equipe, reforçando o meio-campo. Já o Egito, que fez sua melhor campanha em Copas, se despede da competição. O continente africano, representado agora apenas por Marrocos, perdeu a chance de ter duas seleções nas quartas de final pela primeira vez.
Na próxima fase, a Argentina enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, que jogam ainda nesta terça-feira em Vancouver. A partida das quartas de final está marcada para sábado (11), às 22h, em Kansas City.
O duelo foi marcado por grande atuação do goleiro egípcio Mostafa Shobeir, que defendeu pênalti de Messi e realizou outras importantes intervenções. No final do jogo, houve tensão após reclamação do técnico egípcio sobre possível falta em Salah, mas a arbitragem manteve o resultado.
Com a vitória, a Argentina segue viva na luta pelo bicampeonato consecutivo, feito alcançado apenas por Brasil e Itália na história das Copas do Mundo.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br