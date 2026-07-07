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Argentina vira sobre Egito e segue firme na busca pelo tetracampeonato mundial

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de julho de 2026 16:25

A seleção da Argentina conquistou uma virada emocionante sobre o Egito por 3 a 2 nesta terça-feira (7), em Atlanta, nos Estados Unidos, e garantiu vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. O resultado mantém o sonho argentino de conquistar o quarto título mundial, igualando Itália e Alemanha.

Lionel Messi, destaque da equipe, perdeu um pênalti, mas foi fundamental ao dar assistência para o gol de Cristian Romero e marcar o gol de empate. O camisa 10 chegou a 21 gols em Copas, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio e isolando-se como principal goleador desta edição, com oito gols.

O Egito abriu o placar com Yasser Ibrahim e ampliou com Mostafa Abdelraouf, conhecido como Zico. No entanto, a Argentina reagiu na segunda etapa. Após o gol de Romero, Messi empatou e, nos acréscimos, Enzo Fernández garantiu a virada de cabeça, após cruzamento de Lautaro Martínez.

O técnico Lionel Scaloni promoveu mudanças na equipe, reforçando o meio-campo. Já o Egito, que fez sua melhor campanha em Copas, se despede da competição. O continente africano, representado agora apenas por Marrocos, perdeu a chance de ter duas seleções nas quartas de final pela primeira vez.

Na próxima fase, a Argentina enfrentará o vencedor do confronto entre Suíça e Colômbia, que jogam ainda nesta terça-feira em Vancouver. A partida das quartas de final está marcada para sábado (11), às 22h, em Kansas City.

O duelo foi marcado por grande atuação do goleiro egípcio Mostafa Shobeir, que defendeu pênalti de Messi e realizou outras importantes intervenções. No final do jogo, houve tensão após reclamação do técnico egípcio sobre possível falta em Salah, mas a arbitragem manteve o resultado.

Com a vitória, a Argentina segue viva na luta pelo bicampeonato consecutivo, feito alcançado apenas por Brasil e Itália na história das Copas do Mundo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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