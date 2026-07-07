Copel reforça equipe em Cambé com 13 novos eletricistas para agilizar atendimentos

A cidade de Cambé passa a contar com o reforço de 13 novos eletricistas na equipe da Copel, ampliando a capacidade de atendimento a ocorrências na rede elétrica local. Entre os profissionais, estão 12 homens e uma mulher, todos em fase final de capacitação para iniciar as atividades em campo até o final deste mês.

O treinamento oferecido aos eletricistas aborda normas de segurança, legislação vigente, procedimentos operacionais e práticas voltadas ao atendimento de redes de baixa e média tensão. A preparação inclui atividades essenciais como manutenção de cabos, fusíveis e transformadores, além do atendimento inicial em casos de interrupção no fornecimento de energia.

O prefeito de Cambé, Conrado Scheller, visitou o centro de treinamentos da Copel e destacou a importância da ampliação das equipes para garantir mais qualidade nos serviços prestados à população. Segundo ele, o reforço representa um avanço no atendimento à comunidade local.

Douglas Bausewein, gerente-executivo da Base de Campo Norte da Copel, explicou que os novos eletricistas vão atuar em trios, assegurando equipes sempre disponíveis para atender as demandas. O objetivo é proporcionar mais agilidade aos clientes, além de reforçar o compromisso da empresa com a segurança e a qualidade de vida dos profissionais.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br