Diferença de preços de medicamentos em farmácias de SP ultrapassa 2.400%, aponta Procon

O Procon-SP divulgou nesta terça-feira (7) que a variação de preços de medicamentos em farmácias da cidade de São Paulo pode ultrapassar 2.400%. Segundo o órgão, um mesmo remédio genérico pode custar de R$ 3,87 a R$ 98,05, dependendo do estabelecimento e da região.

O levantamento mostrou que, por exemplo, uma cartela de 30 comprimidos de 5 mg para disfunção erétil pode ser encontrada por R$ 98,05 em uma farmácia da zona norte, enquanto o mesmo produto custa R$ 3,87 em uma drogaria da zona sul. Já um medicamento de referência para hipotireoidismo, com 30 comprimidos de 25 mcg, pode ser adquirido por valores entre R$ 10,73 e R$ 41,43.

De acordo com o Procon-SP, os medicamentos genéricos, em média, são 63,05% mais baratos que os de referência, o que representa uma economia significativa para o consumidor. Por isso, a recomendação é sempre pesquisar preços antes da compra e verificar a possibilidade de obter o remédio por meio de programas sociais dos governos federal, estadual ou municipal, que podem garantir acesso gratuito ou com descontos.

O órgão também orienta que o consumidor confira se o medicamento possui registro no Ministério da Saúde e se as informações de lote, validade e fabricação na embalagem correspondem ao produto adquirido. Outra dica é consultar o médico sobre o uso de genéricos, que costumam ter preços mais acessíveis.

A pesquisa foi realizada em dez farmácias e drogarias da capital paulista nos dias 19 e 20 de maio, além de outros dez municípios do estado e em dez grandes redes online. Foram analisados mais de 70 medicamentos, entre genéricos e de referência, incluindo antitérmicos, anti-inflamatórios, antibióticos, antidepressivos, anticoncepcionais, entre outros. O relatório completo está disponível no site do Procon-SP.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br