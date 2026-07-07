Casa da Vila oferece oficina de retrato com inscrições abertas em Londrina

A Casa da Vila está com inscrições abertas para uma oficina de retrato, que será realizada semanalmente às quintas-feiras, a partir das 14h, em sua sede na rua Uruguai, 1656, Vila Brasil, em Londrina. Os encontros estão previstos para começar entre o final de julho e início de agosto.

A oficina, ministrada pelo artista Arthur Menezes Brum, é voltada tanto para iniciantes quanto para quem já possui experiência em desenho. O objetivo é desenvolver a observação, criatividade e percepção dos participantes, utilizando técnicas de contorno, abordagens impressionistas e expressivas.

Durante as aulas, serão propostas atividades em grupo e individuais, além de discussões sobre percepção, verossimilhança e exemplos históricos do retrato, sempre de maneira acessível e dinâmica. Segundo Arthur, a proposta é ampliar o conceito de retrato para além da simples representação fiel de uma pessoa.

Para participar, é necessário pagar uma taxa de R$20. As inscrições podem ser feitas por meio de formulário online disponível nos Destaques do perfil da Casa da Vila no Instagram. As vagas permanecem abertas até o início das aulas ou enquanto houver disponibilidade.

Os participantes devem levar papel branco e lápis no início, podendo utilizar outros materiais ao longo do curso, parte deles fornecida para uso coletivo. A oficina busca proporcionar um ambiente acolhedor para o desenvolvimento artístico, incentivando a troca de experiências entre os participantes.

Esta é a primeira edição da oficina na Casa da Vila, que integra as vilas culturais de Londrina com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e do Programa Municipal de Incentivo à Cultura (Promic).

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br