UBSs Ouro Branco e Maria Cecília deixam de ser referência para síndromes respiratórias em crianças em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina informou que as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Ouro Branco e Maria Cecília não serão mais referência para atendimentos pediátricos de síndromes respiratórias. A decisão foi tomada após redução significativa nos casos registrados nas últimas semanas.

A medida entra em vigor a partir desta terça-feira (7) e considera o acompanhamento feito pelo Grupo de Trabalho de Síndrome Gripal da SMS, que apontou queda de cerca de 50% na procura por atendimentos de gripe e vírus respiratórios em crianças.

Os atendimentos regulares das UBSs Ouro Branco (rua Flor dos Alpes, 570) e Maria Cecília (rua Eugênio Gayon, 835) continuam normalmente, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h. Apenas o atendimento pediátrico específico para síndromes respiratórias deixa de contar com reforço de plantonistas.

Durante o período mais frio, as duas unidades receberam médicos extras para atender a demanda espontânea de crianças com sintomas gripais, conforme o Plano de Contingenciamento Municipal. Com a diminuição dos casos, a rede volta ao seu funcionamento habitual, mas segue preparada para eventuais necessidades de readequação.

Para atendimentos de urgência e emergência em crianças, a população pode procurar o Pronto Atendimento Infantil (PAI) e o Pronto Atendimento do Leonor. A rede também conta com suporte da UPA Digital, Hospital Infantil e Pronto Atendimento do Hospital Evangélico.

A Secretaria de Saúde mantém monitoramento diário dos casos de Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, com divulgação regular de boletins nos canais oficiais do município.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br