Jovens de Cambé devem comparecer à Junta Militar para concluir alistamento obrigatório

A Junta Militar de Cambé convoca os jovens nascidos em 2008 que realizaram o alistamento militar obrigatório para comparecerem pessoalmente à sede e dar continuidade ao processo.

Nesta segunda fase, é necessário solicitar o certificado de dispensa e agendar o juramento à bandeira. O atendimento acontece na Rua Pará, 154, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h.

Para o atendimento, os jovens devem apresentar o certificado de alistamento, RG, CPF e comprovante de residência. Após a entrega dos documentos, será emitida uma guia para pagamento da taxa de emissão do certificado no Banco do Brasil. Em seguida, será agendado o juramento à bandeira.

Quem não concluir essa etapa não terá acesso ao certificado neste ano. Jovens que perderam o prazo do alistamento online, encerrado em 30 de junho, também podem regularizar a situação comparecendo pessoalmente à Junta Militar.

Aqueles que fizeram o alistamento em anos anteriores, mas ainda não participaram do juramento à bandeira, devem procurar a Junta para regularizar o procedimento e efetuar o pagamento da taxa.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3174-9439.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br