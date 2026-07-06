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Bayer Leverkusen firma parceria com Instituto Bola pra Frente para apoiar jovens do Rio

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 6 de julho de 2026 18:36

O Bayer Leverkusen, tradicional clube alemão, anunciou uma nova parceria com o Instituto Bola pra Frente, fundado pelo ex-lateral Jorginho, durante evento realizado nesta segunda-feira (6) no Parque Madureira, Zona Norte do Rio de Janeiro. O objetivo da iniciativa é ampliar as oportunidades de jovens do Complexo do Muquiço, em Guadalupe, para o ingresso no mercado de trabalho.

A colaboração prevê a realização de intercâmbio para dez jovens na Alemanha, promovendo o desenvolvimento profissional e a capacitação desses participantes. Além disso, o Instituto oferece apoio em cursos e na elaboração de currículos, fortalecendo a preparação dos jovens para futuras oportunidades.

Jorginho, que atuou pelo Bayer Leverkusen entre 1989 e 1992, destacou a importância do investimento social e da qualificação. Segundo ele, a experiência internacional e o domínio do inglês são diferenciais para quem busca se destacar no mercado de trabalho.

O evento contou ainda com a inauguração de um mural, que mistura as cores do clube alemão com as da bandeira do Brasil. A arte, assinada por Igor Izy, ex-participante do Instituto, retrata a trajetória de Jorginho e simboliza a transformação proporcionada pelo projeto na vida dos jovens da região.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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