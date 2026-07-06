Espanha elimina Portugal e pode marcar despedida de Cristiano Ronaldo em Copas

A seleção da Espanha venceu Portugal por 1 a 0 nesta segunda-feira (6), em Dallas, nos Estados Unidos, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. O resultado eliminou os portugueses e pode ter marcado a última participação de Cristiano Ronaldo em Mundiais.

O confronto foi equilibrado, com chances para ambos os lados. No primeiro tempo, os goleiros Unaí Simon e Diogo Costa se destacaram com grandes defesas. Portugal chegou a assustar, mas esbarrou na boa atuação da defesa espanhola.

A decisão veio nos minutos finais. Aos 45 do segundo tempo, Mikel Merino, que havia entrado no decorrer da partida, marcou o gol que garantiu a classificação da Espanha para as quartas de final. O lance foi construído por Ferran Torres, também vindo do banco, mostrando a força do elenco espanhol.

Com a vitória, a Espanha enfrenta agora o vencedor do duelo entre Estados Unidos e Bélgica, em partida marcada para sexta-feira (10), em Los Angeles.

Para Cristiano Ronaldo, de 41 anos, o jogo pode ter sido o último em Copas do Mundo. O atacante, que já declarou que só vai se aposentar quando quiser, terá 45 anos na próxima edição do torneio, que será disputada em parte em Portugal.

A eliminação portuguesa encerra uma trajetória marcada por confrontos históricos entre as duas seleções. Em 2010, a Espanha também eliminou Portugal nas oitavas de final. Agora, a Fúria segue na busca pelo bicampeonato mundial.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br