Dólar fecha em baixa e Ibovespa recua em dia de ajustes no mercado

O mercado financeiro brasileiro apresentou movimentos distintos nesta segunda-feira (6). O dólar comercial encerrou o dia em queda, sendo negociado a R$ 5,132, o menor valor de fechamento desde 17 de junho, marcando a terceira sessão consecutiva de baixa.

Por outro lado, o Ibovespa, principal índice da B3, teve queda de 0,93%, fechando aos 172.447,58 pontos. O recuo devolveu parte dos ganhos acumulados na semana anterior, em um contexto de agenda econômica interna sem grandes novidades e ajustes de posições por parte dos investidores.

A valorização de commodities exportadas pelo Brasil, como soja, minério de ferro e carne, favoreceu a entrada de dólares no país, contribuindo para a desvalorização da moeda americana frente ao real. No exterior, o dólar também perdeu força, ampliando o movimento de queda no câmbio brasileiro.

O índice DXY, que compara o dólar a outras moedas fortes, terminou o dia praticamente estável, após oscilações ao longo da sessão. No acumulado de julho, o dólar registra queda de 0,60% e, em 2026, já acumula desvalorização de 6,50% frente ao real.

Os investidores aguardam a divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve, prevista para quarta-feira (8), que pode trazer novos sinais sobre a política de juros nos Estados Unidos. Além disso, a expectativa pela divulgação do IPCA de junho, na sexta-feira (10), também está no radar do mercado.

Enquanto isso, a bolsa brasileira seguiu caminho oposto ao de Wall Street, onde os principais índices fecharam em alta, impulsionados por empresas de tecnologia e inteligência artificial. O fluxo de recursos estrangeiros favoreceu ações desses setores nos EUA, reduzindo o interesse por mercados emergentes, como o Brasil.

No cenário interno, a proximidade das eleições de 2026, preocupações fiscais para os próximos anos e discussões sobre práticas comerciais brasileiras nos Estados Unidos aumentaram a cautela dos investidores.

No mercado internacional de petróleo, os preços fecharam em leve baixa após a decisão da Opep+ de aumentar a produção a partir de agosto e a normalização do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. O Brent recuou 0,18%, cotado a US$ 71,99, enquanto o WTI caiu 0,20%, fechando a US$ 68,55. Negociações diplomáticas entre EUA e Irã e o aumento das exportações russas também influenciaram o movimento.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br