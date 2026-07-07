Exército entrega armas de Bolsonaro à PF e relata ausência de duas peças

O Batalhão de Polícia do Exército (BPE) comunicou nesta segunda-feira (6) ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que realizou a entrega das armas de fogo registradas em nome do ex-presidente Jair Bolsonaro à Polícia Federal (PF). A medida atende a uma determinação do ministro, que renovou a prisão domiciliar de Bolsonaro e ordenou a apreensão do armamento.

Segundo o BPE, das oito armas registradas, apenas seis foram entregues, pois duas não estavam sob a guarda do batalhão. A defesa do ex-presidente havia declarado anteriormente que todo o armamento estava armazenado nas instalações militares.

A decisão de Moraes de suspender o porte de armas de Bolsonaro e apreender os itens ocorreu após a apreensão de uma arma com um de seus seguranças. Apesar de a Polícia Civil do Distrito Federal afirmar que as armas estavam regularizadas e não indiciar Bolsonaro, o ministro considerou que a posse de armas não é compatível com o cumprimento da prisão domiciliar.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo relacionado à tentativa de golpe. Após uma cirurgia, ele passou a cumprir a pena em regime domiciliar temporário, enquanto se recupera de uma pneumonia bacteriana.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br