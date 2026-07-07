Consumo de chocolate cresce no Brasil e movimenta mercado nacional

O chocolate faz parte da rotina dos brasileiros há décadas, consolidando o país como um dos principais mercados do setor no mundo. O Brasil se destaca por ter toda a cadeia produtiva, desde o cultivo do cacau até a fabricação do chocolate, o que garante variedade e inovação constante para os consumidores.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), a produção nacional atingiu 805 mil toneladas em 2024 e subiu para 814 mil toneladas em 2025. A expectativa é de que os números continuem crescendo em 2026. O consumo per capita no Brasil está próximo de 4 kg por pessoa ao ano, ainda abaixo dos mercados europeu e norte-americano, que chegam a 10 kg anuais, mostrando potencial para expansão interna.

O setor movimentou R$ 42,5 bilhões em 2025, impulsionado principalmente pela demanda fora do período da Páscoa e pela busca por chocolates finos e novidades. A Páscoa, além de ser a principal data para o consumo, também gera oportunidades de emprego: em 2026, foram criadas mais de 14 mil vagas temporárias, um aumento significativo em relação ao ano anterior.

No comércio exterior, as exportações brasileiras de chocolate somaram 37,8 mil toneladas em 2025, com receita de US$ 210,2 milhões, enquanto as importações alcançaram 19,8 mil toneladas, totalizando US$ 227 milhões. O Brasil exporta principalmente para países da América Latina, como Argentina, Chile e Paraguai, mas também mira o mercado europeu após o acordo Mercosul-União Europeia. O setor ainda investe em produtos diferenciados, com maior teor de cacau e sabores regionais, para conquistar novos mercados.

A agricultura familiar também tem papel relevante no segmento. A Bahia Cacau, primeira fábrica de chocolate da agricultura familiar do Brasil, localizada em Ibicaraí (BA), valoriza o produto regional e já expandiu suas vendas para outros estados e para o exterior. O setor também comemora avanços na legislação, com a aprovação da Lei 15.404/2026, que define padrões mínimos para o teor de cacau nos chocolates e exige informações claras nos rótulos, com vigência a partir de maio de 2027.

Com presença em praticamente todos os municípios, o chocolate brasileiro é acessível a diferentes faixas de renda e está cada vez mais presente no dia a dia da população, não apenas em datas comemorativas.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br